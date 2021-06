La definizione e la soluzione di: Come la linea scura in un libro di Joe R. Lansdale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : sottile

Curiosità/Significato su: Come la linea scura in un libro di Joe R. Lansdale Joe R. Lansdale Joe Richard Harold Lansdale, meglio conosciuto Come Joe R. Lansdale (Gladewater, 28 ottobre 1951), è uno scrittore statunitense, autore di romanzi, di 24 ' (2 925 parole) - 21:52, 17 mag 2021

Suddivisa in livelli numerati, come un'asta; Il furgone abitabile come una roulotte; Come dire sequestratrice; Quello di agave si usa come dolcificante; Verdura longilinea, di stagione tra marzo e aprile; Linea di prodotti da doccia che include il Noir; Linea tracciata; Si allineano nelle pinacoteche; Piuttosto scura di colore; Oscura nei versi; Quantità trascurabile; Una nube bassa e scura; La pantera nera de Il Libro della Giungla; Con il sentimento in un libro di Jane Austen; Non si dovrebbe giudicare un libro... da essa!; È dello zio Tom in un libro di Harriet B. Stowe;