Soluzione 9 lettere : rapitrice

Curiosità/Significato su: Come dire sequestratrice Clan dei Casamonica a individuare e a liberare il bambino dopo poche ore, arrestando la sequestratrice Patrizia De Carta e i suoi complici: Giuseppe Spada, Angelo Casamonica 93 ' (9 384 parole) - 20:50, 28 giu 2021

Suddivisa in livelli numerati, come un'asta; Il furgone abitabile come una roulotte; Come la linea scura in un libro di Joe R. Lansdale; Quello di agave si usa come dolcificante; Spaventati o impressionati... da rabbrividire!; Come dire smarrirsi; Come dire in mezzo; Lo ha diretto Woody Allen Prendi i soldi e __;