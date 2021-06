La definizione e la soluzione di: Come il calcolo formato nella colecisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : biliare

Curiosità/Significato su: Come il calcolo formato nella colecisti Cistifellea ( colecisti) La cistifellea (pronuncia: /?isti'f?llea/), detta anche colecisti (dal greco ????, "bile", e ??st??, "vescica") o vescicola biliare (dal latino viscica 49 ' (5 670 parole) - 05:03, 14 feb 2021

Altre definizioni con come; calcolo; formato; nella; colecisti; Offesi... come la religione o il capo dello Stato!; Genuino... come un pollo!; Prelevati... come i tributi!; Come un carattere genetico che non è recessivo; Insieme di simboli e procedimenti del calcolo matematico; Riformatore greco antico delle milizie peltaste; Reparto dell'esercito formato da più reggimenti; Formato di quotidiani; Ben informato, consapevole; Il Silvio attore nella serie TV The young pope; Infiammazioni oculari nella zona dell'iride; È al cioccolato nella canzone di Pupo; Difficoltosi nella deiezione; E' raccolta nella colecisti;