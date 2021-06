La definizione e la soluzione di: Abbassata... come la fiamma di una candela!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : smorzata

Curiosità/Significato su: Abbassata... come la fiamma di una candela! Testata (meccanica) (categoria Parti di motore) con una troncatura centrale, in modo da avere una base piana per la sede della candela, esattamente come le testate troncoconiche. Le testate a volume 26 ' (3 464 parole) - 19:35, 16 feb 2021

Altre definizioni con abbassata; come; fiamma; candela; Come una vita... senza misura!; Terminato... come il fatto che si deve accettare!; È come un parapetto di pietra o legno; Gli ovini come le Merinos; Che provoca infiammazione e fastidio; Infiammazioni oculari nella zona dell'iride; Infiammazione che colpisce l'intestino tenue; Infiammato... in volto!; Pasti a lume di candela; Un'antenata della candela; Non sempre vale la candela; Una candela multipla; Ultime Definizioni