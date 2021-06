La definizione e la soluzione di: Vietato come il frutto che mangiò Eva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : proibito

Curiosità/Significato su: Vietato come il frutto che mangio Eva Fruttarismo (sezione Il crudismo fruttariano) pensiero, prevede il consumo della frutta propriamente detta, degli ortaggi a frutto e dei semi classificati tra la frutta secca. Equivocata come una forma estrema 50 ' (5 695 parole) - 13:37, 11 giu 2021

Altre definizioni con vietato; come; frutto; mangiò; Un sistema di caccia vietato da tempo; Sistema di reti per la cattura di volatili, ormai vietato; E' vietato in certe vie; E' vietato senza vitto; Uno sportivo come Fabio Aru; Un piccolo trofeo come il Premio Oscar; Emettere versi acuti... come quelli dei topi!; L'Enzo cantante conosciuto come Pupo; Il dolcissimo frutto prodotto da una palma; Un frutto estivo; Ha per frutto una samara; Un frutto esotico; Mangiò il frutto proibito; Ultime Definizioni