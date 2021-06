La definizione e la soluzione di: Sosta da un'attività per distendersi e rigenerarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : riposo

Curiosità/Significato su: Sosta da un attivita per distendersi e rigenerarsi Claire, che colta da infarto è quindi deceduta non avendo più l'abilità di rigenerarsi. Quando è stato poi preso in braccio da Hiro per viaggiare fino al

