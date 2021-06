La definizione e la soluzione di: Quelli Uniti hanno Abu Dhabi per capitale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : Emitati Arabai

Curiosità/Significato su: Quelli Uniti hanno Abu Dhabi per capitale Abu Dhabi Abu Dhabi, o più correttamente 'Abu ?abiyy (in arabo: ??? ????), è la capitale degli Emirati Arabi Uniti e capoluogo dell'emirato omonimo. Abu Dhabi si 20 ' (2 088 parole) - 00:24, 25 giu 2021

Altre definizioni con quelli; uniti; hanno; dhabi; capitale; Quelli buoni... filano; Quelli per le piante hanno un buco nel fondo; Quelli di lavoro assumono; Si ricordano quelli del Bengala; La candidatura alla Presidenza degli Stati Uniti; Un vulcano spendo degli Stati Uniti; Sport popolarissimo negli Stati Uniti; _ Arabi Uniti; Che hanno forma ellittica con una o ambedue le estremità appuntite; Cavalli che hanno coda e criniera nere; Ormai quasi tutte hanno il tappo a strappo; L'hanno molte macchine utensili; Lo stato con Abu Dhabi; Relativi a quote di capitale sociale; La capitale marocchina; Ha per capitale Managua; Repubblica che ebbe la capitale a Salò; Ultime Definizioni