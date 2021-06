La definizione e la soluzione di: Si può espellere dalla bocca in caso di nausea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : vomito

Curiosità/Significato su: Si puo espellere dalla bocca in caso di nausea Influenza (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) (periodo di incubazione) e generalmente durano meno di una settimana. La tosse può durare anche più di due settimane. Nei bambini ci può essere nausea e vomito 81 ' (9 392 parole) - 14:02, 5 giu 2021

Altre definizioni con espellere; dalla; bocca; caso; nausea; Espellere i bossoli sparati; Espellere dalla patria; Gli sport rappresentati in Italia dalla FISI; Piccolo primate dalla coda ad anelli; È rivestita dalla carrozzeria dell'auto; Il suo costo in Europa è determinato dalla BCE; Momento del giorno... che ha l'oro in bocca!; La bocca dei latini; Ne basta una in più per far traboccare il vaso; Scoppiano in bocca; Nel caso in cui, se, ove mai; La più elevata cima del Caucaso; La si mette in mare in caso di naufragio; In caso contrario; Scrisse La nausea; Ripugnante, nauseante; Disgustato, nauseato dal cibo; Ultime Definizioni