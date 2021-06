La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Managua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Nicaragua

Curiosità/Significato su: Ha per capitale Managua Managua Managua, ufficialmente Leal Villa de Santiago de Managua (Leale Città di Santiago di Managua), è la capitale del Nicaragua e capoluogo dell'omonimo dipartimento 8 ' (359 parole) - 16:01, 9 giu 2021

