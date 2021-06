La definizione e la soluzione di: Pantaloni aderenti in tessuto elasticizzato ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : leggings

Curiosità/Significato su: Pantaloni aderenti in tessuto elasticizzato ing

Altre definizioni con pantaloni; aderenti; tessuto; elasticizzato; Giacca e pantaloni; Non è più il solo.. a portare i pantaloni; La parte superiore di gonne e pantaloni; Gli aderenti a un partito; Formazione di tessuto organico che copre o riveste; Il tessuto molle che circonda il dente; Pregiato tessuto con trame decorative in rilievo; Un quadro...di tessuto;