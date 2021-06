La definizione e la soluzione di: Nessuno lo è in patria, secondo i Vangeli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : profeta

Curiosità/Significato su: Nessuno lo e in patria, secondo i Vangeli Vangelo secondo Giovanni Il Vangelo secondo Giovanni è uno dei quattro Vangeli canonici contenuti nel Nuovo Testamento della Bibbia cristiana. Esso si presenta come la trascrizione 87 ' (11 696 parole) - 15:56, 28 apr 2021

