La definizione e la soluzione di: Il monoruota effettuato in moto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : impennata

Curiosità/Significato su: Il monoruota effettuato in moto motocicletta (spesso detta moto per brevità) è un veicolo avente due ruote in linea provvisto di motore (solitamente a scoppio) in grado di sviluppare una

Sistema di sorveglianza effettuato con telecamere; Il sabotaggio effettuato intasando la posta elettronica; Il controllo effettuato mediante telecamere; Studio effettuato su grandi quantità di dati; L'aereo superleggero che vola senza motore; I motori che sono alimentati a gasolio; La moto a tre ruote con il carrozzino ing; Promotore di un movimento o di un'associazione;