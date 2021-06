La definizione e la soluzione di: Il mese in piena estate dei Cancro e dei Leone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : luglio

Curiosità/Significato su: Il mese in piena estate dei Cancro e dei Leone Eclittica (sezione Eclittica e stelle) 0°10' di distanza nell'anno 1489. Il solstizio di giugno passava dal Leone nel Cancro nell'anno -1458, passò nei Gemelli nell'anno -10, passò nel Toro nel 17 ' (1 782 parole) - 14:02, 21 dic 2020

Altre definizioni con mese; piena; estate; cancro; leone; Meta mese; Si paga a fine mese; Il mese della Festa della Repubblica; Il decimo mese dell'anno abbreviazione; __alla genovese: ottimo piatto di carne ripiena; Una scatola piena di memorie; Gioconda, piena di brio; Piena di ardimento; Succede sempre... all'estate; L'estate parigina; La estate francese; Se ne mangiano molti d'estate; I fiori del dente di leone... che volano via!; Il gruppo bancario del leone arancione; La coda della leonessa; Il casato di Napoleone; Ultime Definizioni