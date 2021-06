La definizione e la soluzione di: Lo è la luna... di chi ha una giornata no!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : storta

Curiosità/Significato su: Lo e la luna... di chi ha una giornata no! Ciàula scopre la Luna la Luna è una novella del 1912 di Luigi Pirandello, contenuta nella raccolta Novelle per un anno. Ciàula è un ragazzo di trent'anni che lavora in una 6 ' (805 parole) - 16:09, 17 giu 2021

