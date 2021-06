La definizione e la soluzione di: L'afflusso di aria in un ambiente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : aerazione

Curiosità/Significato su: L afflusso di aria in un ambiente Tromba d'aria significati di "turbine", vedi turbine (disambigua). In meteorologia una tromba d'aria, tornado o tùrbine, è un violento vortice d'aria a scala locale 41 ' (5 429 parole) - 00:00, 24 giu 2021

Altre definizioni con afflusso; aria; ambiente; Blocca l'afflusso d'aria esterna nel vano dell'auto; E milionaria in un film con Totò; Originaria delle Fiandre; Zona alta dell'aria; La catena montuosa che attraversa la Bulgaria; Piccolo ambiente da letto della casa romana; Ambiente del ristorante; L'ambiente di decompressione per i subacquei; Rispettosi dell'ambiente; Ultime Definizioni