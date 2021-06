La definizione e la soluzione di: In inglese è detta meeting. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : riunione

Curiosità/Significato su: In inglese e detta meeting Forum economico mondiale ( meeting di Davos) anche in materia di salute e di ambiente. Oltre a questo celebre incontro annuale, il Forum economico mondiale organizza ogni anno un meeting in Cina e negli 15 ' (1 587 parole) - 21:11, 31 mag 2021

