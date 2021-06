La definizione e la soluzione di: Impianto per aumentare la pressione dell'acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : autoclave

Curiosità/Significato su: Impianto per aumentare la pressione dell acqua Reattore nucleare europeo ad acqua pressurizzata un reattore nucleare ad acqua in pressione di generazione III+. Con il suo Impianto di conversione, è progettato per fornire alla rete elettrica una potenza 33 ' (3 167 parole) - 13:20, 19 giu 2021

