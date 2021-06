La definizione e la soluzione di: I giorni di febbraio negli anni non bisestili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ventotto

Curiosità/Significato su: I giorni di febbraio negli anni non bisestili Anno bisestile "normali" di 365 giorni (ogni quattro anni) si intercalano gli anni "bisestili" di 366: il giorno in più viene inserito nel mese di febbraio, il più corto 7 ' (959 parole) - 19:28, 23 apr 2021

Altre definizioni con giorni; febbraio; negli; anni; bisestili; Durano una trentina di giorni; Spazio di 10 giorni; Tra due giorni; Mese con trentuno giorni; Il numero di febbraio; Santo che si festeggia il 4 febbraio; Un onere negli acquisti; Non può mancare negli aeroporti e sulle navi; Toccati negli interessi; Vivere negli stenti; L'homo che comparve duecentomila anni fa; Il padre di Annibale; Capacità di capire mettendosi nei panni dell'altro; Gianni, compianto sarto e stilista italiano; Ultime Definizioni