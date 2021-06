La definizione e la soluzione di: Falsa, non autentica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : spuria

Curiosità/Significato su: Falsa, non autentica Autenticità (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) l'autorità per redigerlo, non per le considerazioni in esso contenute. Sempre in campo giuridico si parla di interpretazione autentica di una legge intendendo 7 ' (968 parole) - 12:46, 9 gen 2021

Altre definizioni con falsa; autentica; Se è falsa, è una stonatura; Per nulla falsa; Può sollevarlo una falsa notizia; Falsa, esaltandole, le prestazioni sportive; Autenticano le firme; Genuina, autentica; Un'autentica botta di genio; Ultime Definizioni