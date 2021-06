La definizione e la soluzione di: Cuocere in olio bollente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : friggere

Curiosità/Significato su: Cuocere in olio bollente Fondue bourguignonne (sezione La bourguignonne in Piemonte) che consiste nel Cuocere dei piccoli pezzi di carne (di solito manzo ma anche vitello, pollo o maiale) in olio vegetale bollente, accompagnati da varie 3 ' (307 parole) - 15:11, 8 ott 2020

Si può cuocere alla fiorentina; Serve per cuocere ai ferri; Si usa per cuocere ai ferri; Si fanno girare per cuocere la carne; I motori che sono alimentati a gasolio; La Dell'Olio giornalista e critica cinematografica; Anticamente era a petrolio; Un prodotto come il gasolio; Bevanda bollente;