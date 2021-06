La definizione e la soluzione di: Come la casa... sovrana!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : regnante

Curiosità/Significato su: Come la casa... sovrana! Sovrani d'Inghilterra Wessex. La prematura morte di Edmondo, avvenuta poco più di un mese dopo la firma del trattato, rese Canuto sovrano dell'intera nazione. Come sovrano d'Inghilterra 66 ' (2 127 parole) - 23:46, 2 giu 2021

