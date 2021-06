La definizione e la soluzione di: Cittadina emiliana nota per un circuito automobilistico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Imola

Curiosità/Significato su: Cittadina emiliana nota per un circuito automobilistico Modena (sezione Industria automobilistica) automobilistici su tracciati stradali denominati circuito di Modena, che videro vittoriosi piloti come Enzo Ferrari e Tazio Nuvolari. A seguito di un 102 ' (11 728 parole) - 15:50, 26 giu 2021

