La definizione e la soluzione di: Che non possono essere intaccati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : Inossidabili

Non si possono assolutamente fare.. in quattro; Si possono dimostrare geometricamente; Quelle di marmo possono rivestire; I Sardi possono dirlo per Andiamo!; Rinomato vino che può essere grigio; Un veicolo che può essere anche da trial; Può essere pari o dispari; Opera d'arte con tessere