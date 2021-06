La definizione e la soluzione di: Augurio da commensali... o per il prete! lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : prosit

Curiosità/Significato su: Augurio da commensali... o per il prete! lat

Altre definizioni con augurio; commensali; prete; Si levano per augurio; Due lettere d'augurio; Le impugnano i commensali; Gilberto indimenticato interprete del teatro genovese; II Crowe interprete del film A Beautiful Mind; Rigoroso nel pretendere; La alza il prete nell'atto di benedire; Ultime Definizioni