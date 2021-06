La definizione e la soluzione di: John, il regista di Una poltrona per due. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Landis

Curiosità/Significato su: John, il regista di Una poltrona per due Una poltrona per due cercando il programma televisivo, vedi Una poltrona per due (programma televisivo). Una poltrona per due (Trading Places) è un film del 1983 di John Landis 13 ' (1 484 parole) - 09:53, 5 giu 2021

La Varda regista; II nome del regista Ferrara; Il nome del regista Howard; Il compianto regista Bertolucci iniziali; Prendere posto in poltrona; Come dev'essere una poltrona!; Nei letti e nella poltrona; Rende morbida la poltrona;