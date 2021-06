La definizione e la soluzione di: Assiste i propri connazionali all'estero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Assiste i propri connazionali all estero

Trasmissioni radiotelevisive per gli italiani all'estero una terra d’emigrazione. Le trasmissioni radiotelevisive per i connazionali all’estero si inseriscono in modo costruttivo all’interno di questo fenomeno 100 ' (13 118 parole) - 23:17, 18 mag 2021