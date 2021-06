La definizione e la soluzione di: Realizzato in nobile metallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Aureo

Curiosità/Significato su: Realizzato in nobile metallo Corrosione ( Nobiltà dei metalli) ai metalli più nobili (per esempio rame, argento, acciaio inossidabile), per cui mettendo a contatto un metallo meno nobile e un metallo più nobile sarà 51 ' (6 120 parole) - 22:17, 19 mag 2021

Altre definizioni con realizzato; nobile; metallo; Corso d'acqua realizzato dall'uomo; Il realizzatore del gol; Un nobile inglese; Nobile titolato; Fusi con nobile metallo; Gas nobile dell'aria; Metallo in lingotti; Un metallo radioattivo; Metallo per vernici; 4L Metalloide poco comune; Ultime Definizioni