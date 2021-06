La definizione e la soluzione di: Quello liquido è in bombole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Gas

Curiosità/Significato su: Quello liquido e in bombole Bombola come l'azoto liquido che richiedono contenitori diversi dalle bombole. La bombola per antonomasia è sicuramente la bombola di GPL presente in ogni casa, 9 ' (1 282 parole) - 17:10, 24 apr 2021

Altre definizioni con quello; liquido; bombole;