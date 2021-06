La definizione e la soluzione di: L'ha chi non è sicuro di ciò che fa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Incertezza

Curiosità/Significato su: L ha chi non e sicuro di cio che fa Episodi di Legacies (terza stagione) cosa è accaduto ad Hope, che ancora non si è svegliata. A quel punto il ragazzo non è più sicuro di quello che deve fare, e dopo aver visto Hope con i 46 ' (6 505 parole) - 23:23, 23 giu 2021

