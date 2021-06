La definizione e la soluzione di: Gli uccelli come l'egretta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Aironi

Curiosità/Significato su: Gli uccelli come l egretta egretta garzetta La garzetta (egretta garzetta Linnaeus, 1766) è un uccello pelecaniforme della famiglia degli ardeidi. La garzetta è lunga circa 55–65 cm, il suo peso 5 ' (586 parole) - 08:14, 26 apr 2021

Altre definizioni con uccelli; come; egretta; Uccelli cinerini; Gli uccelli con rostro e artigli; Piccoli uccelli rapaci; Lo sono uomini e uccelli; Chiaro e trasparente come il vetro; Aromatizzato come un vino bianco della Grecia; Persona come un'altra; Come il cappello non rigido;