La definizione e la soluzione di: Decide la squadra da mandare in campo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Allenatore

Curiosità/Significato su: Decide la squadra da mandare in campo Glossario calcistico ( squadra ascensore) dal terreno di gioco da una linea laterale, sostando nel campo per destinazione, e superando l'avversario rientrando più in là. Cannoniere : giocatore 91 ' (10 911 parole) - 08:37, 24 giu 2021

