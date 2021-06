La definizione e la soluzione di: Si dànno per caparra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Acconti

Curiosità/Significato su: Si danno per caparra caparra penitenziale recesso. Il recedente perde la caparra o deve restituire il doppio. La caparra penitenziale si distingue pertanto dalla caparra confirmatoria: in quest'ultimo 1 ' (145 parole) - 10:16, 6 ago 2020

Altre definizioni con dànno; caparra; Dànno un punto a scopa; Prima si tagliano e poi si dànno; Se ne dànno per cercare di abbattere una porta; Dànno frutti in caschi; Ultime Definizioni