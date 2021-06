La definizione e la soluzione di: Cortile in campagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Aia

Curiosità/Significato su: Cortile in campagna Cortile del Belvedere distinti: il Cortile della Pigna (che prende il nome da una colossale pigna romana di bronzo), il Cortile della Biblioteca e il Cortile del Belvedere 13 ' (1 593 parole) - 20:51, 18 nov 2020

