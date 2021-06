La definizione e la soluzione di: Chiaro e trasparente come il vetro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Ialino

Curiosità/Significato su: Chiaro e trasparente come il vetro Trasparenza e traslucenza trasmissione, rifrazione, diffusione. Alcuni materiali, come il vetro piatto (plate glass) e l'acqua limpida, consentono a gran parte della luce che vi 41 ' (5 092 parole) - 01:05, 10 gen 2021

