La definizione e la soluzione di: Barche in Laguna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Gondole

Curiosità/Significato su: Barche in Laguna Pellestrina (categoria Isole della Laguna Veneta) Pellestrina è un'isola della Laguna Veneta e rappresenta il più meridionale e il più stretto dei tre litorali che dividono la Laguna dal mare Adriatico. Il 20 ' (1 988 parole) - 08:55, 19 giu 2021

