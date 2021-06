La definizione e la soluzione di: Attività in fabbrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Lavoro

Curiosità/Significato su: Attivita in fabbrica fabbrica Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi fabbrica (disambigua). Una fabbrica è un insieme di edifici destinati alla produzione industriale 5 ' (595 parole) - 19:52, 31 ago 2020

Altre definizioni con attività; fabbrica; L'attività lavorativa; L'attività... dei primi; Privi di attività chimica; Il complesso delle attività per promuovere le vendite; Gli automi in fabbrica; Le occupano i fabbricati; Fabbricava le Topolino; Si fabbrica in bobine; Ultime Definizioni