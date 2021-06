La definizione e la soluzione di: Una sciarpa per la Messa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Stola

Curiosità/Significato su: Una sciarpa per la Messa Messa solenne (eventualmente) il manipolo, la sua stola (una lunga sciarpa ricamata simile al manipolo ma più lunga) sulla sua spalla sinistra e la lega al cingolo sulla destra 25 ' (3 120 parole) - 21:31, 16 giu 2021

