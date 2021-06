La definizione e la soluzione di: Una quantità non ancora fissata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Tot

Curiosità/Significato su: Una quantita non ancora fissata Sistema aureo (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) aureo è un sistema monetario nel quale la base monetaria è data da una quantità fissata d'oro. Si possono distinguere tre casi: nel primo l'oro viene usato 15 ' (2 068 parole) - 17:13, 19 giu 2021

Altre definizioni con quantità; ancora; fissata; Quantità trascurabile; Indica grande quantità; Quantità indefinita; Va a scapito della quantità; Così è la lingua ancora parlata; Ciò che l'inesperto deve ancora imparare; Lo è un biglietto non ancora scaduto; Un segnale ancorato; La catenella fissata al morso dei cavalli; Fa partire l'apparecchio all'ora fissata; Viene fissata alle traversine; E' fissata alle traversine; Ultime Definizioni