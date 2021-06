La definizione e la soluzione di: Trattamenti per pelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Conce

Curiosità/Significato su: Trattamenti per pelli Concia ( Concia delle pelli) il trattamento a cui vengono sottoposte le pelli al fine di conservarle e lavorarle. L'industria conciaria è il settore industriale che produce pelli e 55 ' (7 932 parole) - 14:39, 26 nov 2020

Altre definizioni con trattamenti; pelli; Li erigevano i Pellirosse; Roditore delle Ande dalla preziosa pelliccia; I Pellirosse sedevano in tondo per fumarlo; Tiene in piega i capelli; Ultime Definizioni