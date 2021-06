La definizione e la soluzione di: Può formarsi in una calza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Buco

Curiosità/Significato su: Puo formarsi in una calza Nylon (sezione Gli stabilimenti in Italia) 000 metri, detta decitex. Nelle calze da donna ad una bassa danaratura corrisponde in genere una calza trasparente (velata), ad un'alta danaratura un effetto 21 ' (2 683 parole) - 23:39, 16 mag 2021

