La definizione e la soluzione di: Far passare un liquido attraverso un filtro.

Soluzione 6 lettere : Colare

Curiosità/Significato su: Far passare un liquido attraverso un filtro filtro a maniche Un filtro a maniche (o filtro a sacchi) è un'apparecchiatura utilizzata per la depolverazione di correnti gassose. Impianti in cui tali filtri sono comunemente 5 ' (615 parole) - 14:11, 6 feb 2020

