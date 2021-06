La definizione e la soluzione di: Cosi sia in ebraico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Amen

Curiosità/Significato su: Cosi sia in ebraico Calendario ebraico Il calendario ebraico è un calendario lunisolare, cioè calcolato sia su base solare sia su base lunare. L'anno è composto da 12 o 13 mesi a loro volta 24 ' (2 532 parole) - 20:56, 19 apr 2021

Altre definizioni con cosi; ebraico; La provincia di Nicosia; Cosi ottiene chi scrocca; Cosi è la passione profonda; Cosi è il bosco che si taglia; Il caandelabro ebraico; Un diffuso nome ebraico; Panino ebraico a forma di anello; Ultime Definizioni