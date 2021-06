La definizione e la soluzione di: Vive da solo c senza legami sentimentali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Single

Curiosità/Significato su: Vive da solo c senza legami sentimentali Vita sentimentale di un camionista Rafael finisce da solo, senza la moglie, senza più fidanzate se non le puttane a cui occasionalmente ricorre, senza una casa (Vive solo negli alberghi) 4 ' (536 parole) - 00:00, 15 giu 2020

