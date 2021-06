La definizione e la soluzione di: Il veleno per le frecce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Curaro

Curiosità/Significato su: Il veleno per le frecce Curaro (categoria Veleni) Ecuador e Colombia usare un veleno da freccia chiamato Curari o Woorari (che in lingua locale significa appunto veleno), in grado di uccidere animali 6 ' (828 parole) - 06:09, 21 giu 2021

