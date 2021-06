La definizione e la soluzione di: Uno zero in lettere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : Null | Niente

Curiosità/Significato su: Uno zero in lettere 0 (numero) ( zero) anche le lettere I, Q ed U, per un totale di 22 lettere (quelle dell'alfabeto latino meno le 4 menzionate). A volte lo zero non viene usato in alcun caso 15 ' (1 915 parole) - 18:35, 12 mag 2021

