La definizione e la soluzione di: Una nave come l'Amerigo Vespucci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Veliero

Curiosità/Significato su: Una nave come l Amerigo Vespucci Amerigo Vespucci Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Amerigo Vespucci (disambigua). Amerigo Vespucci (Firenze, 9 marzo 1454 – Siviglia, 22 febbraio 1512) 26 ' (2 619 parole) - 20:10, 17 apr 2021

Sale a bordo e guida la nave in porto; Saggia... la nave nuova; Scendere dalla nave; Un dato della nave in ton; Un frutto come la bergamotta; Si usa come antisettico; Inflitta come una pena; Le preposizioni come in; Iniziali di Vespucci; Vespucci, navigatore;