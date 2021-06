La definizione e la soluzione di: Trattorie in cui si va più per bere che per mangiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Taverne

Curiosità/Significato su: Trattorie in cui si va piu per bere che per mangiare per quanto riguarda la Butte: nella parte bassa, quella a ridosso del boulevard de Clichy, vi era invece un fulgido proliferare di cabaret, trattorie

Altre definizioni con trattorie; bere; mangiare; Gestiscono trattorie; Non pensano che a bere!; Moderato nel bere; Una spremuta che si può bere calda; Eccedono nel bere; Non ha più voglia di mangiare; Che si possono mangiare; Mangiare di sera; Mangiare sul tardi;