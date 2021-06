La definizione e la soluzione di: Si taglia al toro per modo di dire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Testa

Curiosità/Significato su: Si taglia al toro per modo di dire Glossario delle frasi fatte ( Glossario dei modi di dire) sempre considerabile come un modo di dire affermatosi in una lingua: è invece possibile che si tratti di un semplice fenomeno di idiosincrasia, dunque che 348 ' (45 861 parole) - 13:03, 19 giu 2021

Altre definizioni con taglia; toro; modo; dire; Prima si tagliano e poi si dànno; Tagliano con l’acqua; Sciabolata che non taglia; Pezzi di stoffa frastagliati; Tra Benicio e Toro; Un americano come Toro Seduto; Robert __: Toro scatenato; Un posto di ristoro per alpinisti; Inesperto, principiante modo di dire; Bello in modo paradisiaco; Modo di camminare; Diffuso modo di dire: passata non macina più; Induce a dire pane al pane; La Polizia diretta a lungo da J. Edgar Hoover; Una delle imposte dirette; La direzione del libeccio; Ultime Definizioni