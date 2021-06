La definizione e la soluzione di: Serve per le iniezioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Ago

Curiosità/Significato su: Serve per le iniezioni Motore Diesel ( Motore ad accensione per compressione) in tante piccole iniezioni, che possono variare nel numero a seconda delle condizioni di necessità (da 2 a 9 iniezioni per ciclo). Le pluriniezioni sono 29 ' (3 592 parole) - 22:13, 4 mag 2021

