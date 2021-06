La definizione e la soluzione di: Serve per far candele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Paraffina

Curiosità/Significato su: Serve per far candele Impianto d'accensione (sezione Cavo candela) quindi con una candela d'accensione per cilindro o a doppia accensione, quindi con due candele per cilindro, ma può avere anche ulteriori candele d'accensione 14 ' (1 812 parole) - 22:06, 13 mag 2021

Altre definizioni con serve; candele; Serve per le iniezioni; Serve per frenare il veicolo spaziale; Serve a legare; Un apparecchio che serve a domare piccoli incendi; E' difficoltosa se le candele sono sporche; Ultime Definizioni